Promossa e organizzata da Maria Gabriella Mazzola e Adriano Mazzola, mecenati dell'arte nel significato più puro del termine, hanno scelto un titolo che, oltre coincidere col tema della mostra, vuole sottolineare da un lato il cammino fatto dalla competizione internazionale dedicata all'alluminio in questi anni e dall'altro chiede agli artisti il racconto, impresso in questo metallo, del loro percorso e la ricerca svolti durante la loro carriera, lunga o breve che sia. I 13 finalisti sono A.MO. Anastasia Moro, Stefano Baldinelli, Hubert Bujak, Claudia Del Giudice, Pietro Finelli, Anna Godlewska, Monica Gorini, Kristine Kvitka, Jessica Mantovani, Francesca Maroni, Marco Riente, Alessandra Rovelli e Beatriz Zerolo Duràn. L'esposizione si concluderà sabato 11 novembre con le premiazioni dei vincitori: quello della X edizione del Premio COMEL scelto dalla giuria e quello del Premio del Pubblico, ovvero l'autore dell'opera che riceverà più preferenze dai visitatori della mostra, che potranno votare i tre lavori preferiti fino a domenica 5 novembre.

Allo Spazio Comel oggi pomeriggio alle 18:00 inaugura la la mostra "The Aluminium eXperience", X edizione del Premio Comel. Dopo la selezione dei 13 finalisti è giunto il momento di vedere dal vivo le opere selezionate dalla giuria, coordinata da Giorgio Agnisola. Opere che spaziano tra pittura, scultura e installazioni, provenienti da diverse città italiane, e da vari paesi europei (Spagna, Polonia, Lettonia).

