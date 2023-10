Simone Di Matteo e Tina Cipollari tornano insieme sul piccolo schermo in occasione di Celebrity Chef, il format culinario ideato da Alessandro Borghese e prodotto da Banijay Italia. Rivedremo l'irriverente giornalista e scrittore pontino e la celebre opinionista insieme questa sera alle ore 19:10 su TV 8. Legati da una lunga amicizia ed entrati nell'immaginario del pubblico come il duo de #GliSpostati, on the road nel reality Pechino Express – Le civiltà perdute (2016), questa volta sono uno contro l'altra, decisi a vincere il titolo di "Miglior chef della serata". Chi avrà le migliori doti culinarie?

"Sono una buona forchetta, per questo mi piace cucinare. Darò sicuramente a Tina del filo da torcere – dichiara Di Matteo –. È vero che in cucina ci vuole molta fantasia per stupire un commensale, ma molto spesso basta la semplicità di un sapore non troppo elaborato".

Tina Cipollari la pensa diversamente: «Solitamente gli chef stellati sono tutti uomini ma, si sa, in realtà siamo noi donne le regine indiscusse della cucina - afferma - Adoro sperimentare, preparare sempre cose nuove e l'idea di questa sfida mi stimola ancora di più!".

Girati negli spazi dei ristoranti di Venezia e Milano «AB - Il lusso della semplicità» di proprietà di Borghese, gli episodi inediti della trasmissione hanno preso il via lo scorso 2 ottobre e sono ancora tante le sorprese che attendono i telespettatori. Compito di Simone e Tina sarà quello di preparare un menu' da tre portate.

In giuria con Borghese, la food editor del Corriere della Sera Angela Frenda e Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze.