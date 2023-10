Prima serata dei Live di XFactor al cardiopalma per Asia Leva, la giovanissima cantante di Sezze. Decima ad esibirsi con una pietra miliare della musica, il brano di Jay Z e Alicia Keys "Empire State of Mind", con un inciso di barre in italiano scritte da lei, risulta la meno votata della seconda parte della serata. Ma durante l'esibizione, Asia riesce ad incarnare tutta la potenza della sua generazione con un look deciso alla Missy Elliot, portando sul palco la sua grande presenza scenica che mascherava anche tanta emozione. Qualche imprecisione, ma immaginiamo che trovarsi di fronte il pubblico presente al Teatro Repower di Assago non sia stato facile, nemmeno per chi è abituato ad esibirsi da quando è nata. Se Ambra resta un po' critica, consigliandole di essere meno ambiziosa per non risultare antipatica, più entusiasta è Morgan che le dice "canti come se suonassi uno strumento e si capisce che sei veramente una grande musicista".

Fedez non può che essere soddosfatto della sua rapper, Dargen le consiglia di "mettere meno parole" nelle barre ma non può che esprimere un giudizio positivo. Per la prima serata dei Live con Asia c'è anche sua mamma Sara, che sostiene la figlia anche attraverso i suoi canali social. Asia va al ballottaggio e vince contro gli Animaux Formidables. forse le parole più belle le dicono proprio loro, gli eliminati, mentre i Giudici discutono tra loro e i social esplodono: "Dargen ha ragione, noi abbiamo passato un'estate a fare concerti nei club, Asia sta intraprendendo ora questa strada. È giusto che abbia una possibilità". Formidabili e a tempo, anche nei pensieri. Per la prima volta in 17 edizioni la prossima settimana ci sarà un ripescaggio. Chi sperava di rivedere Alice B - magari proprio contro Asia - resterà deluso. Nel sondaggio di Instragram Alice si ferma al 23%, e saranno i giovanissimi Altomare e la talentuosa Anna Castiglia a giocarsi la possibilità di entrare nella squadra di Morgan.