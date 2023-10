Al convegno organizzato dal Rotary Club di Latina "Calvino, il mondo e l'ingegneria del racconto", l'assessore alI'istruzione e politiche educative, servizi per l'infanzia Francesca Tesone, portando i saluti del sindaco Matilde Celentano, preannuncia che nell'ambito delle iniziative per la candidatura di Latina Città della Cultura 2026, sarà indetto un concorso letterario aperto ai giovani studenti che saranno chiamati a raccontare l'invisibile, quello che non si vede nella nostra Latina "In occasione del centeanrio di Calvino e ispirandoci al suo testo "Le città invisibili", abbiamo pensato di chiamare i ragazzi a scrivere e raccontare il loro rapporto con il luogo in cui vivono. Stiamo ultimando i dettagli prima di pubblicare il bando".

Continua dicendo "Lo annunciamo oggi in questo convegno, e contiamo sul sostegno e la partecipazione di chi oggi è qui, il Rotary Club di Latina, l'Università La Sapienza e i ragazzi che vedo oggi così numerosi".