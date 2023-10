Si terrà domenica 29 ottobre a partire dalle 18.30 presso il locale "Fermento" in Corso Vittorio Emanuele III a Sabaudia il primo appuntamento della rassegna "Beer & Book" promossa dal blog "Diari di Palude" e dal "Collettivo Creativo Latina". Per l'occasione tornerà nella città delle dune lo scrittore Luca Albanese in vista dell'uscita del suo prossimo romanzo dal titolo "La verità sepolta" il secondo capito di una trilogia iniziata con "Il cadavere dimenticato". Entrambi i romanzi sono editi dalla casa editrice "Edizioni All Around" . Si tornerà a parlare dell'Hotel Angst e delle storie da brividi che lo circondano, una serata dedicata al mistero in vista degli eventi in programma per Halloween.



Nel corso di ogni evento "Beer & Book" sarà presentata una birra a tema appositamente selezionata dal "Fermento" pensando al libro in programma e per domenica 29 la protagonista sarà la Ottakringer Gold Fassl Spezial. Insomma incontri con l'autore all'insegna di una buona birra per immergersi in nuove storie e perché no fare una chiacchierata con l'ospite della serata. L'ingresso è libero.