Anche Terracina ha aderito alla "Camminata tra gli Olivi", la settima Giornata Nazionale organizzata dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio. In tanti hanno partecipato alla giornata che ha preso il via dal Parco La Fossata, con una passeggiata guidata attraverso il sentiero San Francesco – Anxur. Un itinerario suggestivo alla scoperta di usi, costumi e tradizioni del territorio, alla presenza di una guida turistica, di una biologa-nutrizionista e di una naturalista.



Alla camminata hanno partecipato, tra gli altri, l'Assessore allo Sport, al Turismo e alla Cultura della Città di Terracina, Alessandra Feudi, il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi, e il Direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis.



«È stato un grande piacere vedere la grande partecipazione della cittadinanza a questo evento. Una giornata di sport a contatto con la natura che ancora una volta ha messo in evidenza quanto sia prezioso e importante l'olio, e non soltanto per la nostra dieta mediterranea. L'olio fa parte della nostra cultura. Ringrazio quanti hanno partecipato con noi, e tutti quelli che hanno organizzato e collaborato a questo evento, dall'Ente Parco a Svalvolati into the Wild Terracina al consigliere Ilaria Marangoni», ha commentato l'Assessore Alessandra Feudi.



«Eventi come questi sono sempre da sostenere e da promuovere. Perché raccontano la nostra storia e le nostre tradizioni, che riusciamo così a conoscere e ad apprezzare sempre meglio a contatto diretto con il nostro ricchissimo territorio», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.