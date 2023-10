Accantonata l'atmosfera spettrale e riprese a pieno le routine quotidiane, il mese di Novembre si prospetta il periodo perfetto per dare il via a una serie di serate casalinghe dedicate al mondo seriale. Proprio dall'universo televisivo e streaming ci aspettano grandi ritorni e nuovi racconti tutti da scoprire. Non resta che sceglie il compagno di viaggio che più ci aggrada e prendere posizione davanti alla televisione, iniziano così le sorprese di Novembre.

Qui il calendario completo di tutte le novità e dove trovarle

Mercoledì 1 Novembre

· "Cigarette Girl" (Netflix), stagione 1

· "I Leoni di Sicilia" (Disney+), stagione 1 – parte 2 (episodi 5-8)

· "Animal Kingdom" (Amazon Prime Video), stagione 6

Giovedì 2 Novembre

· "Tutta la luce che non vediamo" (Netflix), stagione 1

Venerdì 3 Novembre

· "Unwanted – Ostaggi Del Mare" (Sky Atlantic), stagione 1

· "Ferry: La Serie" (Netflix), stagione 1

· "Il Sarto" (Netflix), stagione 3

· "Erin & Aaron" (Netflix), stagione 1

· "Un Raggio di Sole al Giorno (Daily Dose of Sunshine)" (Netflix), stagione 1

· "Dream Pony – Amore Improvviso" (Netflix), stagione 1

· "Amazing – Fabio De Luigi" (Amazon Prime Video), stagione 1

· "Invincible" (Amazon Prime Video), stagione 2

· "Romanzo Maledetto" (Amazon Prime Video), stagione 1

Sabato 4 Novembre

· "Creature grandi e piccole – Un veterinario di provincia" (Sky Serie), stagione 2

Domenica 5 Novembre

· "Lawmen: La Storia di Bass Reeves" (Paramount+), stagione 1

Mercoledì 8 Novembre

· "The Buccaneers" (Apple TV+), stagione 1

· "Robbie Wiliams" (Netflix), docuserie

· "Vigilante" (Disney+), stagione 1

· "Black Cake (Dolce Nero)" (Disney+), stagione 1

· "Nuovo Santa Clause cercasi" (Disney+), stagione 2

Giovedì 9 Novembre

· "Bros" (Netflix), stagione 1

· "Waco: Il Processo" (Paramount+), stagione 1

Venerdì 10 Novembre

· "Monterossi – La Serie" (Amazon Prime Video), stagione 2

· "007: Road to a Million" (Amazon Prime Video), stagione 1

· "At The Moment – 10 storie d'amore" (Netflix), stagione 1

· "For All Mankind" (Apple TV+), stagione 4

· "The Rookie" (Rai 2), stagione 5

Sabato 11 Novembre

· "The Curse" (Paramount+), stagione 1

· "Chesapeake Shores" (Rai 2), stagione 6

Domenica 12 Novembre

· "Rapa" (Rai 4), stagione 1

· "Lea – I nostri figli" (Rai 1), stagione 2

Martedì 14 Novembre

· "Il Codice Del Crimine" (Netflix), stagione 1

· "Suburræterna" (Netflix), stagione 1

· "A Murder at the End of the World" (Disney+), stagione 1

· "Circeo" (Rai 1), stagione 1

Mercoledì 15 Novembre

· "Feedback" (Netflix), stagione 1

· "Noi Siamo Leggenda" (Rai 2), stagione 1

Giovedì 16 Novembre

· "The Crown" (Netflix), stagione 6 – parte 1

· "The Chelsea Detective" (Giallo), stagione 2

· "Un Professore" (Rai 1), stagione 2

· "Anderson "Spider" Silva" (Paramount+), stagione 1

Venerdì 17 Novembre

· "The Lovers" (Sky Serie), stagione 1

· "Scott Pilgrim – La Serie" (Netflix), stagione 1

· "Sagrada Familia" (Netflix), stagione 2

· "Ojitos De Huevo" (Netflix), stagione 1

· "Zoey 102" (Paramount+), film tv

· "Monarch: Legacy of Monsters" (Apple TV+), stagione 1

Domenica 19 Novembre

· "Il giovane ispettore Morse" (Giallo), stagione 7

· "Law & Order – I due volti della giustizia" (Sky Investigation), stagione 22 – parte 2

Martedì 21 Novembre

· "Avvocati Di Famiglia" (Sky Serie), stagione 3

Mercoledì 22 Novembre

· "Fargo" (Sky Atlantic), stagione 5

· "Squid Game: La Sfida" (Netflix), stagione 1

· "Ex on the Beach Italia" (Paramount+), stagione 5

· "Astrid e Raphaëlle" (Giallo), stagione 4

Giovedì 23 Novembre

· "One Trillion Dollars" (Paramount+), stagione 1

Venerdì 24 Novembre

· "Una Famiglia Quasi Normale" (Netflix), stagione 1

Lunedì 27 Novembre

· "Il Metodo Fenoglio" (Rai 1), stagione 1

Mercoledì 29 Novembre

· "The Artful Dodger" (Disney+), stagione 1

Giovedì 30 Novembre

· "Virgin River" (Netflix), stagione 5 – parte 2

· "Obliterated – Una Notte Da Panico" (Netflix), stagione 1