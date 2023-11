Finisce ai Tilt l'avventura di XFactor 2023 per Asia Leva, la giovane cantante di Sezze. Dopo essersi esibita con la cover di Kendrick Lamar e SZA di "All the stars", va per la seconda volta ai ballottaggi, stavolta contro Gaetano De Caro che non si esibisce perché minorenne. Siamo ben oltre la mezzanotte quando arriva il verdetto. Poco valgono le giustificazioni di Fedez su un'assegnazione sbagliata, poco anche i complimenti di Morgan. Il verdetto sembra correre sui social ancora prima di quello ufficiale. E non sbaglia. Salvo Gaetano, fuori Asia che si commuove. "Non pensavo di arrivare fino qui, per me è già un successo" dice, trattenendo a stento le lacrime. In questa settimana Asia è stata in trend topic sui social, ma i commenti non sono stati spesso positivi.

Lo abbiamo visto anche quando ne parlava con Fedez durante la settimana, anche se virtuali questi commenti fanno male specie se hai 18 anni e ne hai passate tante, come raccontava la stessa Asia durante gli Home Visit. E su Instagram ieri qualcuno parlava di vero e proprio bullismo, di critiche spesso non basate sulla bravura o sull'esibizione ma su una frase di Asia durante gli Home Visit riferita a Maria Tomba, apostrofata con "Pigiamino". Peccato che Maria poi di quel "pigiamino" detto da Asia ne abbia fatto un tratto distintivo e che tra le due sia nata una bella amicizia. Un taglio, quello dato dalla messa in onda, che forse ha un po' penalizzato Asia mostrandone un lato da dura che non coincide con la sua personalità. "Scendo da questa montagna russa ma il luna park è pieno di giostre da scoprire" scrive Asia sul suo profilo Instagram. E siamo sicuri che sarà così.