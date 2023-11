Oggi e domani, grazie al sostegno dell'Ente P.N.R. Monti Ausoni e Lago di Fondi, si inaugurano le Passeggiate Poetiche nel territorio di Monte San Biagio. Due giornate per scoprire la grande biodiversità ambientale, la ricchezza delle tradizioni e delle memorie custodite fino ai nostri giorni. Il programma della prima giornata prevede la partenza alle ore 10 presso Torri di Portella, dove anticamente passava l'antica Via Appia e fino al 1870 segnava il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Proprio presso il Passo della Portella si incontrarono per la prima volta Ferdinando di Borbone e Carolina d'Austria, un luogo affascinante e solo per questa occasione visitabile e aperto al pubblico.

Per affrontare al meglio i 4 chilometri del percorso con un dislivello di 150 metri, i presenti potranno rifocillarsi con le prelibatezze locali dell'Ape-Ritivo Borbonico a cura di Domenico. Il cammino si conclude presso la Torre Triangolare, nel cuore del centro storico di Monte San Biagio e in questo scenario i partecipanti verranno intrattenuti dalle letture dell'artista Gianmarco Cucciolla. Per l'occasione anche la Torre, così chiamata per la sua base triangolare e parte di un antico castello costruito sui ruderi di un tempio o di una fortezza di epoca romana, sarà visitabile gratuitamente. La fine delle attività è prevista per le ore 18, a seguire si terrà una degustazione di vino e castagne con musica dal vivo organizzata dall' Associazione Wake Up.

L'appuntamento di domenica, segnato per le ore 10, si terrà di uno dei luoghi più significativi del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi dal punto di vista naturalistico come la Sughereta di San Vito, la più importante ed estesa dell'Italia peninsulare. La Sugherata è un bosco ad alto fusto, in cui si ergono maestosi alberi centenari, che sembrano presidiare il territorio da secoli evocando e custodendo antiche leggende ispirate talvolta alle loro forme bizzarre e contorte. Qui, Lea Walter del collettivo di artisti noMade metterà in scena "L'Altro Passo", la performance di narrazione partecipativa che mette al centro l'armonia tra Uomo e Natura, ed invita il pubblico camminante ad esplorare la Natura in un "Altro" modo.

La Passeggiata Poetica guidata dalla guida ambientale naturalistica AIGAE Paola Marcoccia, sarà altresì un' occasione per sensibilizzare il pubblico sulle azioni intraprese dall'Ente P.N.R. Monti Ausoni e Lago di Fondi in collaborazione con il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali – DIBAF dell'Università della Tuscia ed il Comune di Monte San Biagio, per contrastare il fungo patogeno che sta mettendo a rischio questo inestimabile ecosistema della Sughereta di San Vito. Terminato il cammino, i partecipanti potranno trattenersi con il picnic a cura di una selezionata "squadra" di donne e nonnine monticellane, che serviranno i veri sapori del luogo. Le due iniziative si svolgono con il sostegno dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio e del Sistema Bibliotecario Sud Pontino. Due giornate per immergersi nella natura selvaggia e nelle tradizioni storiche. Gli eventi sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione: 329 8424810 o prenotazioni@exotique.it