Lasciano il Giardino di Ninfa dove hanno portato la musica per tutta l'estate, e tornano come da tradizione nel cuore di Latina per una nuova stagione invernale che sul palco del Geena di via Custoza 2 vedrà salire ospiti della scena nazionale e internazionale. Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi della 52nd Jazz, ripercorrendo le vecchie edizioni (con oltre 140 eventi organizzati) presentano i concerti che da sabato 11 novembre scandiranno in terra pontina i mesi più freddi, in un ambiente accogliente come il locale gestito da Paolo e Andrea.



Apre la rassegna Elisabetta Antonini, in formazione quartetto. La cantante, arrangiatrice e compositrice, unica artista italiana a firmare con l'etichetta londinese Candid per il suo lavoro "The Beat Goes On", sarà accompagnata da Andrea Beneventano al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Francesco Merenda alla batteria. Sempre in questo mese sono attesi Danilo Blaiotta - pianista, compositore, divulgatore, scrittore e docente -, e il Trio capitanato da Alessandro Altarocca con special guest il batterista cubano Horacio "El Negro" Hernandez.



In cartellone troviamo poi i nomi di Francesca Tandoi e Luca Mannutza, e una data a dicembre dove i tre musicsti della 52nd Jazz presentano il loro nuovo album "Kind of Beatles", un disco in cui spiccano gli arrangiamenti originali ideati su brani del celebre quartetto di Liverpool. Tutto questo è solo un assaggio, che vedrà altre interessanti portate sulla tavola imbandita dall'Associazione culturale.

L'invito di Erasmo, Nicola e Giorgio è ad esserci: «Come ogni anno, all'inizio della stagione invernale, ci chiediamo se quella che sta per iniziare sarà migliore delle precedenti, più variegata, interessante o originale. Poi, però, ripercorrendo le vecchie edizioni ci rendiamo conto che abbiamo sempre proposto concerti eccezionali e ospitato grandi nomi del jazz – dichiarano i tre musicisti -. Un elenco lunghissimo in cui spiccano personaggi come Bobby Watson, Jacques Morelenbaum, Logan Richardson, Greg Hutchinson, David Kikoski, Chris Cheek, Ray Colom, Joe Sanders, che per noi rappresentano, insieme a molti altri e a pieno titolo, l'élite musicale del jazz e non solo. Alla nascita della nostra associazione, mai avremmo immaginato di poterli avere sul palco ed è forse questa la fiamma che ci fa continuare ad organizzare con passione ed entusiasmo, insieme al gradimento sempre crescente del pubblico che ormai crede nelle nostre scelte».



Bencivenga, Borrelli e Raponi ricordano anche come sin dall'inizio abbiano dedicato grande attenzione all'acustica e alla qualità della strumentazione utilizzata sul palco, una cura che significa rispetto verso gli spettatori e nei confronti degli artisti che hanno così la possibilità di suonare nelle migliori condizioni, ospiti che anche per questo si sono sempre detti felici di tornare ad esibirsi per la 52nd Jazz.

"Per noi - conclude l'Associazione - non esiste complimento migliore di questo. Un ringraziamento va al Geena, i cui gestori hanno sin da subito offerto una collaborazione attiva, attenti alle nostre istanze volte a migliorare gli aspetti tecnici, luci e acustica, e sempre bravi nel mettere a proprio agio il nostro pubblico. La squadra è pronta, saranno tante belle sorprese!».

Tutti i concerti iniziano alle ore 18:00. Info e prenotazioni WhatsApp al 350.1843609 o sul sito della Stagione.