C'è tempo fino al 12 novembre per donare un libro con #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, portata avanti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Un'iniziativa importante che sostiene e amplia il patrimonio librario delle scuole della città. A Latina sono diverse le iniziative per sostenere il progetto.

L'Istituto comprensivo Da Vinci-Rodari si è gemellata con quattro librerie che hanno aderito all'iniziativa - La Feltrinelli di via Diaz, la Libreria a Testa in giù di via Cialdini, le Mondadori BookStore di LatinaFiori e di Terracina - per avviare una campagna di sensibilizzazione per donare un libro tra quelli selezionati per fascia di età. Questo progetto si estenderà a tutto l' anno scolastico, all'interno del "Progetto Lettura" dell'Istituto che prevede anche incontri con l'autore, laboratori, gruppi di lettura in libreria e tanto altro. Per la scuola secondaria di primo grado, martedì 7 novembre c'è " A lezione di giallo" un incontro per conoscere questo genere letterario che vedrà le alunne e gli alunni confrontarsi e dialogare con lo scrittore Giorgio Bastonini che da qualche anno collabora attivamente con il plesso della Da Vinci.

L'incontro, a cui parteciperanno 3 alunni di ogni classe seconda del plesso, si terrà presso la Feltrinelli, dalle ore 17 alle ore 18. Con la stessa modalità e sempre alla Feltrinelli di Latina fino al 10 novembre gli alunni delle seconde classi si cimenteranno ad essere "Libraio per un giorno". Per tutto l'anno scolastico, le classi terze si ritroveranno una volta al mese per un gruppo di lettura. Tutte queste iniziative vedono coinvolti i docenti e la Preside dell'Istituto Eliana Assunta Valterio che da anni è una grande sostenitrice del progetto, la direttrice della Feltrinelli di Latina Veronica Pedullà e la libraia Daniela Marino Aimone, referente del progetto PrimaEffe che porta avanti con grande dedizione.

Chiunque può donare un libro controllando le librerie aderenti sul portale www.ioleggoperche.it/librerie.