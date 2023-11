Un concorso fotografico per far scoprire alla cittadinanza l'altra Aprilia, quella composta da luoghi storici e naturalistici bellissimi e ai più sconosciuti. Un'iniziativa importante per valorizzare il territorio anche dal punto di vista turistico, lavorando parallelamente alla creazione di un autentico senso di appartenenza. Questi gli obiettivi dell'iniziativa "Aprilia in uno scatto", il primo concorso fotografico della Città di Aprilia, organizzato dall'associazione Proiettiamo Aprilia – associazione che detiene il marchio Aprilia in Latium – con il contributo della Pro Loco Aprilia e il patrocinio del Comune di Aprilia.

Questo pomeriggio in occasione della conferenza stampa, Lino Grillo e Gianmichele Diana dell'Associazione Proiettiamo Aprilia, hanno illustrato i dettagli dell'iniziativa a iscrizione gratuita. "Lo scopo della nostra associazione e del marchio Aprilia in Latium – ha sottolineato Lino Grillo – è quello di promuovere il nostro territorio, anche attraverso le immagini. Avremmo potuto delegare a dei professionisti il compito di immortalare le bellezze che Aprilia ha da restituirci, ma abbiamo voluto fare una scommessa, che è stata quella di aprire a tutti i cittadini, principianti o esperti, la possibilità di partecipare. Per questo, come specificato nel regolamento, potranno essere usati anche smartphone e non solo macchine fotografiche. Sarà bello scoprire cosa i cittadini sceglieranno di immortalare".

Come specificato da regolamento, i partecipanti avranno tre possibilità per ricevere il premio in denaro previsto per gli scatti più belli. "A partire dalla prossima settimana – ha rimarcato Gianmichele Diana – raccoglieremo il materiale. La commissione tecnica giudicherà la più bella fotografia cartacea ed elettronica, mentre il pubblico potrà esprimere il suo giudizio in occasione della mostra che si terrà presso la Sala Manzù della Biblioteca comunale. Abbiamo già avuto un ottimo riscontro, con 12 mila visualizzazioni, tanti apprezzamenti. L'iniziativa soprattutto ha avuto merito di innescare un dibattito su cosa di bello c'è da Aprilia e su cosa si può fare per contrastare il degrado. Il nostro obiettivo non è soltanto quello di valorizzare il territorio, ma anche quello di agevolare la creazione di un senso di identità, rendendo il cittadino partecipe di questo processo".

"Questa idea che sta prendendo forma – ha sottolineato il vicesindaco e assessore al tempo libero, turismo, spettacolo Vittorio Marchitti – rappresenta una preziosa opportunità colta dall'associazione Proiettiamo Aprilia per proseguire nel percorso di valorizzazione e promozione del territorio, intrecciandosi agli altri progetti di promozione turistica che l'amministrazione sta portando avanti. Abbiamo notato nel tempo la carenza di immagini che riguardano la nostra città e quando queste immagini vengono divulgate, spesso non sono tese a immortalare le bellezze del territorio ma a rilevare dei problemi. Ogni volta che viene divulgato uno scatto di una porzione di territorio da salvaguardare, delle bellezze naturali che Aprilia conserva, non tutti sono in grado di riconoscere in quello scorcio la nostra città. Questo concorso può rappresentare l'occasione per promuovere la conoscenza del territorio, dentro e fuori la nostra città".

"Sempre più spesso – sottolinea l'assessore alle attività produttive, programmazione e gestione eventi Carola Latini - oggi si viaggia attraverso lo smartphone. Si visitano luoghi lontani, si pianificano viaggi, escursioni, persino tour gastronomici. Chi vive in determinati luoghi, con uno scatto può raccontare una parte del proprio territorio, attraendo al tempo stesso nuove persone e chi vive in città, magari raccontando nuovi paesaggi e prospettive differenti. Un esempio in questo senso è il nuovo Mercato in piazza delle Erbe, che sarà inaugurato in settimana: oggi chi lo visita ha una nuova prospettiva da raccontare con una foto. Lo scopo del concorso organizzato dalla Pro Loco e Proiettiamo Aprilia è proprio questo: racchiudere nuovi scorci cittadini per contribuire ad una nuova narrazione di questa città".

"L'obiettivo che mi sono prefissato – ha concluso il sindaco Lanfranco Principi – è quello di lavorare affinché la nostra città possa vedersi riconosciuto il peso che merita a livello provinciale, regionale e nazionale, una missione che ho intenzione di portare avanti nel corso del mio mandato, passo dopo passo, perché in passato non ho riscontrato l'attenzione che la quarta città del Lazio merita di avere. Credo che questa iniziativa e il potenziale che ad essa si lega rispetto alla possibilità di promuovere la nostra città a livello regionale e nazionale, si sposi perfettamente con questo obiettivo ambizioso e possa esserne parte integrante".