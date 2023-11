Il Natale è uno dei momenti più attesi e sognati dell'anno, in particolar modo dai bambini che con gli occhi pieni di luce aspettano impazienti l'arrivo di Babbo Natale. Con "Un Natale favoloso… a teatro", l'attrice televisiva Carolina Benvenga e il suo cast faranno assaporare la magia il 25 novembre al Teatro Europa di Aprilia con ben due repliche, una alle ore 15 e l'altra alle ore 18. Lo show musicale racchiuderà in un'ora i più grandi successi di Carolina, presenti inoltre nel suo album, progetto di baby dance "Carolina e Topo Tip – Balla con noi". Uno show ricco di risate e di danza grazie alle coreografie di Fiorella Nollis, e di colpi di scena, non mancherà infatti un piccolo imprevisto da codice rosso che potrebbe mettere a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo.



Carolina, che sogno promette ai bambini e ai genitori con questo show?

«C'è da dire che questo spettacolo è adatto veramente a tutti, anche ai genitori. Nei miei show sono solita usare un linguaggio universale, il mio obiettivo è intrattenere e far ridere anche gli adulti. Per ‘Un Natale favoloso… a teatro' prometto divertimento, un'ora di spensieratezza, di risate pulite e di tanta gioia»



Sarà sola sul palco?

«No, insieme a me ci sarà il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e tanti altri elfi, per un'ora danzeremo, canteremo e coinvolgeremo gli spettatori in una caccia al tesoro in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e della sua fidata renna».



Da Aprilia parte il tour che toccherà vari teatri in tutta Italia, che rapporto ha con il teatro dato che dal 2012 conduce con grande successo "La posta di Yoyo"?



«Il mio rapporto con il teatro è più che positivo. Non ti nego che sono un animale televisivo, la tv è casa mia. Il teatro però mi regala tanta adrenalina, quando si registra in uno studio ti interfacci solo con gli addetti ai lavori, invece durante uno spettacolo teatrale hai tanti occhi che ti guardano, che si emozionano e che mi fanno emozionare. Alla televisione non rinuncerei mai, ma neanche al teatro che per me è una scuola, i feedback che ricevo live mi fanno capire che sto procedendo bene».



Con Morena D'Onofrio alla regia, Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, il 25 novembre il teatro Europa ospiterà strabilianti scenografie tra fabbriche di giocattoli e paesaggi innevati. Nonostante l'allarme di un sos, Carolina e i suoi amici riusciranno a salvare il Natale?



Sessanta minuti di leggerezza grazie a Carolina, l'idolo dei più piccoli e delle loro famiglie, volto della tv dei ragazzi, star del web con oltre un miliardo di views e oltre 900.000 iscritti al suo canale YouTube. È possibile acquistare i biglietti su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati TicketOne e nei teatri. Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o 4 persone e Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei. Per maggiori informazioni: 0773.414521 oppure info@ventidieci.it.