Arriva domani, alle 21, al Teatro D'Annunzio di Latina lo spettacolo, fuori abbonamento "Quel che provo dir non so" con Pierpaolo Spollon che ne è autore, con Matteo Monforte, con la regia di Mauro Lamanna. Sul palco le vere protagoniste saranno le emozioni, quelle a cui non sappiamo dare un nome, quelle che facciamo fatica a spiegare e contenere. Spollon le racconta con ironia partendo dal suo vissuto, in parte anche rilette dopo un percorso fatto per riuscire a razionalizzarle.

Ma è uno spettacolo comico, dove tra una battuta e una risata, gli spettatori saranno portati a riflettere su quello che tutti i giorni proviamo. «È uno spettacolo che parla di come sia importante riappropriarsi un po' del tempo e di fermarsi per chiedersi cosa sto provando - dice Spollon - e nasce da un articolo che ho letto su quanto la nostra generazione sia depressa, non è mai esistita una generazione depressa come la nostra. Una delle cause è anche l'incapacità di riconoscere le proprie emozioni perché non ne parliamo più, non siamo più in grado di riconoscerle perché andiamo sempre di fretta. Sul palco lo racconto attraverso le mie esperienze, lo racconto con ironia perché questo è uno spettacolo leggero, dove si ride anche se non sono un comico. Ho visto la reazione del pubblico che ha riso con me, ci siamo divertiti ma io dico loro, attenzione, noi stiamo ridendo di me ma riflettete: è importante fermarsi e capire quello che si prova altrimenti succede quello che è successo a me e che svelo solo alla fine».