Dal XVI secolo a oggi, secondo un'indagine dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, sul nostro pianeta si sono estinte 757 specie animali a causa di attività umane: oggi però, con l'aiuto della scienza, parchi e uomini insieme possono fare molto per contrastare la perdita di biodiversità, correggendo gli errori commessi e prevenendone di nuovi.

È il tema del libro "Animali, uomini e parchi" di Giampiero Sammuri, che l'autore presenterà nel Parco Nazionale del Circeo, in particolare nello splendido scenario del Borgo di Fogliano il prossimo 15 novembre alle ore 16,00.

Edito da Pandion, scritto da Sammuri con Gianni Montesano e la prefazione di Luigi Boitani e Ermete Realacci, "Animali, uomini e parchi" contiene esperienze personali dell'autore e approfondimenti scientifici. È una raccolta di riflessioni – raccontate in brevi capitoli, ognuno dei quali accompagnato da un pratico "tempo di lettura" – su vari argomenti e situazioni, tutte vissute in prima persona in una vita di lavoro trascorsa a salvare e gestire specie minacciate e aree protette. Tra le pagine del libro si parla di foca monaca e falco pescatore, orsi e lupi, cinghiali, insetti impollinatori e farfalle, specie aliene, ma anche di uomini: cacciatori e agricoltori, ambientalisti e animalisti.

L'incontro organizzato dall'Ente Parco con la collaborazione dell'Istituto Pangea consentirà di fare un viaggio virtuale nella biodiversità del nostro Paese attraverso il racconto di uno dei massimi esperti in materia con il quale sarà possibile approfondire anche uno dei temi di particolare attualità per il territorio, quello della gestione del cinghiale e del daino.