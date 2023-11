Nello spazio culturale di Via Cattaneo a Latina, questa sera alle ore 18, Rossana Carturan è protagonista della rassegna di Articolo 21 "LeggiAmo la città", con il libro "La gemella sbagliata", intenso romanzo che racconta la storia di quattro donne che si ritrovano dopo tanto tempo. Sara, una borghese di buona famiglia, con un lavoro che non le piace e da tempo separata, apprende dai giornali che la sorella gemella Marianna, è uscita di prigione dopo aver scontato una trentina d'anni per partecipazione a banda armata e concorso nel rapimento e omicidio di un industriale.

Era il luglio del 1970. Maria, Marta, Sara e Marianna erano molto giovani allora. Sono sul treno Milano-Roma quando il convoglio viene fermato in piena campagna perché a Gioia Tauro c'è stato un attentato. Le donne passano la notte in treno e si conoscono molto profondamente... Sullo sfondo della storia, i tragici avvenimenti di terrorismo che hanno sconvolto le loro vite e il nostro Paese. "Il merito di Carturan ancora una volta è quello di raccontare una storia complessa con leggerezza - scrive Articolo 21 - accompagnandoci nelle vite delle protagoniste, nella loro incomunicabilità, fino a un epilogo magistrale".

Dialoga con l'autrice, la giornalista Teresa Faticoni. Introduce Patrizia Migliozzi, portavoce del presidio di Articolo 21 di Latina del quale è presidente Fabio D'Achille che cura nello spazio Mad le due personali di Marina Mangiapelo "Talismani" e di Fabrizio Gargano "La libertà ha stelle strisce", quest'ultima impreziosita per l'occasione da due ulteriori "strisce".