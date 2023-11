Un nuovo spazio per l'arte e la cultura prende forma in città, si tratta del mercatino delle Erbe con l'inaugurazione ieri pomeriggio della mostra personale delle opere di Massimo Lanciotti farà partire il progetto teso alla valorizzazione della cultura in un luogo storico come il mercato coperto. "Auguri Max", questo è il titolo della mostra in ricordo dell'artista scomparso alcuni anni fa e che in questi giorni avrebbe festeggiato il compleanno.

Da qui il titolo della personale realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Raffaello, la realtà associativa fondata da Massimo insieme a un amico e collega diventata una vera e propria bottega d'arte dove insegnare varie tecniche pittoriche. Stimato artista, oltre al suo costante lavoro nella didattica, nel 2001 partecipò a diverse opere pubbliche come al grande quadro "Le Virtù" nella chiesa di San Michele, opera alla quale partecipò anche Raffaele Ricci suo compagno sodale nell'arte e condotta dal maestro Dino Massarenti. Le opere di Lanciotti resteranno in mostra nel mercatino delle Erbe fino a domenica 12 novembre, ma soprattutto questo sarà il primo di una serie di eventi che gli operatori porteranno avanti con l'obiettivo di creare un luogo per l'arte nell'edificio di Fondazione.