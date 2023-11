Si terrà venerdì 17 novembre a partire dalle 18.30 presso il locale "Fermento" in Corso Vittorio Emanuele III a Sabaudia il secondo appuntamento della rassegna "Beer & Book" promossa dal blog "Diari di Palude" e dal "Collettivo Creativo Latina". Quale migliore data per parlare di un libro in cui la fortuna è un argomento centrale ma passando attraverso le caleidoscopiche sfumature del calendario cinese? Ospite della serata sarà l'autrice Michela Quagliariello con il libro appena edito dal titolo "E se il biscotto avesse ragione?" - Edizioni Smasher.

Cosa possiamo anticipare del libro? Due sono le cose che guidano la vita di Viola: l'oroscopo cinese e il biscotto della fortuna. A loro si affida completamente quando il fidanzato, Federico, decide di lasciare l'Italia per lavoro. Tornata single, Viola si mette alla ricerca di colui che potrebbe essere l'uomo della sua vita, compatibile con il suo segno, il Topo. L'obiettivo non è per niente facile, soprattutto perché le interpretazioni di Viola su ciò che le suggerisce il biscotto della fortuna non si rivelano sempre corrette. Tra disavventure, equivoci e nuovi incontri, quale sarà il futuro di Viola?

Nel corso di ogni evento "Beer & Book" sarà presentata una birra a tema appositamente selezionata dal "Fermento", durante la serata di venerdì verrà aperta una botte per degustare birra a caduta. Insomma incontri con l'autore all'insegna di una buona birra per immergersi in nuove storie e perché no fare una chiacchierata con l'ospite della serata. L'ingresso è libero, in caso di maltempo l'evento si svolgerà al chiuso.