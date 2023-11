Un appuntamento dai toni sorprendenti quello che si inserisce nella rassegna letteraria di Articolo 21 Latina, con la presentazione del romanzo di Luca Albanese "Il cadavere dimenticato", presso lo spazio culturale di Via Cattaneo 5 domani, 19 novembre alle ore 18:00. La storia prende le mosse dai corridoio dell'Hotel Angst in cui si incrociano le storie dei personaggi dopo una scoperta avvenuta casualmente nell'elegante giardino dell'hotel: dei resti umani.

Siamo negli ultimi mesi del 1898 ed è Cesare, all'epoca garzone di cucina dell'Hotel Angst di Bordighera, a trovare il cadavere. Insieme a lui c'è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza rivelare a nessuno la loro scoperta. Si scoprirà, dopo avventurose vicende, che il cadavere appartiene a una donna, Angela, assassinata anni prima. Nessuno finirà in galera per l'omicidio di Angela ed è per questo che il garzone di cucina, diventato scrittore, decide di narrare in un romanzo tutti i fatti. Nel corso della serata l'autore darà anche qualche anticipazione del secondo capitolo della trilogia dell'Hotel Angst in uscita a dicembre e dal titolo: "La verità sepolta". Il romanzo è nato nell'ambito del corso di scrittura creativa del Collettivo Creativo Latina realizzato da Rossana Carturan.