Secondo weekend di Favole di Luce, un successo senza precedenti. che ha registrato un incremento di partecipazione esponenziale da tutto esaurito. Nonostante il mese di novembre inoltrato, infatti, in molti hanno sottolineato come, viste le migliaia di visitatori, sembrasse di essere in pieno agosto.



Una due giorni decisamente intensa, che ha visto nella giornata di sabato l'inaugurazione del villaggio di Favole di Luce - ubicato quest'anno tra Piazza della Libertà e Viale Battaglione Alpini Piemonte - animato dalle "Donne di Gaeta" e dall'Associazione "Sogni e Spade", con il mercatino e tante attrazioni, tra cui la pista di pattinaggio, il presepe di ghiaccio più grande d'Italia, il teatro dei burattini, mostre artistiche, il "Campo dei Troiani", l'animazione di Radio Spazio Blu e gruppi musicali. L'evento più atteso, però, è stato il concerto del Maestro Enzo Avitabile e dei Bottari, con apertura affidata alla direttrice artistica Valentina Ferraiuolo, in Piazza XIX Maggio, davanti a circa 4000 persone. Un vero boom di presenze, con un'atmosfera magica ed emozionante, sempre più da sogno come solo le Favole di Luce sanno regalare. Anche la giornata di domenica, complice un bellissimo sole splendente, ha visto Gaeta accogliere migliaia di presenze, arrivate con pullman, camper, auto e moto, che hanno popolato la Città dell'arte, del mito e del mare fino a tarda sera, al termine degli spettacoli organizzati tra la Fontana di San Francesco e il Villaggio di Piazza della Libertà.

«Abbiamo finalmente inaugurato – ha spiegato il Sindaco Cristian Leccese - il nostro Villaggio di Favole di Luce! Quest'anno abbiamo voluto cambiare formula, posizionandolo tra Piazza della Libertà e Viale Battaglione degli Alpini, e regalare un bellissimo concerto di Enzo Avitabile, che si inserisce a pieno titolo nel nostro percorso di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2026, a tutti i nostri concittadini e turisti, grazie all'impegno di tanti operatori, imprenditori e sponsor, che voglio ringraziare e di cui sono molto orgoglioso. Si tratta di un messaggio importante che arriva da parte di un territorio che vuole guardare avanti e mettersi in gioco per manifestazioni sempre più importanti e di spessore. Ci stiamo già preparando per gli eventi del prossimo weekend, che saranno ancora una volta numerosi e coinvolgenti per tutti coloro che vorranno venire a visitare le Favole di Luce e le bellezze della nostra meravigliosa Città. Attendiamo, fino al prossimo 14 gennaio, pullman provenienti da Lazio, Campania, Toscana, Umbria, Lombardia, Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Marche e Calabria, che hanno già prenotato attraverso il sito www.luminariegaeta.it e l'aiuto della nostra ProLoco: siamo sicuri che ne arriveranno ancora di più e non vediamo l'ora di accoglierli!».