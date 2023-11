Da Latina al mondo di Suburraeterna, seguito della fortunata Suburra che torna su Netflix con gli stessi personaggi che abbiamo conosciuto, forse odiato a tratti. Cronologicamente sono passati tre anni. Spadino è a Berlino, Angelica è spostata a Damiano Luciani. Vive ancora a casa Anacleti. Nuovi personaggi, più cattivi e spietati tra cui Cesare Luciani, fratello di Giulia e Damiano, pescatore di Ostia che da bambino si è visto togliere tutto, in guerra con la famiglia degli Anacleti.

Una vendetta consumata con la stessa lentezza con cui una lama entra nella schiena. Cesare, il più pacato dei Luciani, è interpretato da Morris Sarra, attore che ha iniziato qui a Latina - "dove devo tornare ogni 10 giorni, mi manca il giro in piazza con gli amici" - con Latitudine Teatro. Una serie che parla in qualche modo di qualcosa che in certo senso conosciamo. Cesare è il più calmo dei tre, un personaggio diverso anche se nuota in questo mare di fango che è la vicenda narrata in Suburraeterna. La serie è disponibile su Netflix, al terzo posto in classifica - dopo giorni ininterrotti di podio assoluto - tra le più viste in Italia