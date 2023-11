L'Ente Parco Nazionale del Circeo nell'ambito delle finalità istitutive di conservazione, promozione della ricerca scientifica e delle attività di educazione, tramite uno specifico accordo di collaborazione con l'Associazione Micologica e Ecologica Romana (A.M.E.R. APS), ormai da diversi anni ha messo in campo iniziative di monitoraggio e di divulgazione al pubblico aventi come oggetto d'interesse il complesso mondo dei funghi.

Quest'anno inoltre il Parco è felice di ospitare una giornata studio organizzata dall'ISPRA in collaborazione con la succitata associazione micologica romana, nell'ambito dell'iniziativa del progetto riferito in oggetto approvato dalla Rete europea IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) avente l'obiettivo di redigere Linee Guida per il censimento e il monitoraggio dei macrofunghi in Europa e di promuovere la realizzazione di un database europeo.

Approfittando dell'occasione, i soci dell'A.M.E.R. APS anche per quest'anno si sono messi a disposizione per allestire una mostra micologica presso il Museo del Parco Centro Visitatori Via Carlo Alberto 188

La mostra sarà aperta al pubblico (ingresso gratuito) venerdì 01dicembre e sabato 02 dicembre dalle 10:00-13:00 e dalle 14:00-17:00.

I visitatori potranno approfittare della presenza dei micologi dell'A.M.E.R. per approfondimenti sul tema.