Un fine settimana all'insegna di eventi e cerimonie scandisce il weekend in terra pontina, a partire dal capoluogo che oggi, tra il Teatro D'Annunzio e il Municipio, offre un'anteprima di quello che diventerà il primo Festival della Storia. È una sorta di alta introduzione, che coinvolge gli studenti degli istituti scolastici superiori della città, organizzata dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con la professoressa Nicoletta Zuliani, delegata ai Grandi eventi. Il progetto, fortemente voluto dal sindaco di Latina Matilde Celentano, sarà quindi presentato alla comunità e ai giovani, dalle ore 9:30 al Teatro. Qui l'archeologo Michelangelo La Rosa approfondirà il tema "I Primi Uomini dell'Agro Pontino", conferenza seguita dall' intermezzo musicale degli studenti del Liceo Musicale Manzoni. Alle ore 11 l'intervento di Gianluca Barneschi ("1943:007, il Re e Badoglio") seguito intorno alle 12 dall'incontro con Paride Minervini su "Cold Case: la balistica forense e le nuove tecnologie".



Alle ore 16 ci si trasferisce nella Sala De Pasquale nel Palazzo Comunale dove la professoressa Isabella Pugliese terrà una relazione su "La Latina nell'Italienische Reise di Goethe", alle ore 17:00 l'architetto Paolo Costanzo parlerà di "Littoria 1932 ‘Città nuova' del ‘900: Contesti, Analogie, Differenze". Segue alle 18:00 l'inter vento di Andrea Romoli in "Giornalisti in guerra". Verrà quindi consegnato il Premio per la "Divulgazione storica" ad Andrea Romoli.



Domani, sempre nel capoluogo, il Premio letterario Città di Latina dedicato a poesie, sillogi poetiche, saggi e manuali, romanzi o racconti brevi inediti, avrà i suoi vincitori con la cerimonia di premiazione degli autori. L'evento sarà ospitato nelle sale del Park Hotel, alle ore 16, presenti il sindaco Matilde Celentano e l'assessore Annalisa Muzio, referente per la candidatura di Latina a capitale della cultura 2026. Coordinano il Premio lo scrittore Alessandro Vizzino e Giulia Vertucci, dell'associazione Anagtia. La cerimonia sarà impreziosita dalla musica, del duo "Serenata napulitana" composto da Gianluca Masaracchio e Antonio De Asmundis.



Un sabato sera da trascorrere in teatro a Pontinia, che fuori abbonamento per la sezione "Slash", presenta alle ore 21.00 "Canto Pop". Lo spettacolo apre all'universo pop i linguaggi della danza contemporanea attraverso la risata.



Spostiamoci a Cori, dove domani alle ore 17, nella chiesa di Sant'Oliva, sarà presentato il volume ‘Giuseppe Marafini. Vescovo del Concilio, apostolo dell'unità', curato da don Pasquale Bua e pubblicato con il contributo dei Rotary Club Albano Laziale Alba Longa, Frosinone, Latina, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Latina San Marco e Velletri. Aprono l'incontro i presidenti Rotary, seguiranno gli interventi del sindaco del Comune di Cori, Mauro Primio De Lillis, dell'assessore e pronipote di Giuseppe Marafini, Simonetta Imperia, del vaticanista Monsignor don Dario Vitali e dell'autore del libro.



Si celebra il poeta Libero de Libero invece a Fondi, con appuntamento domenica alle ore 18 nelle stanze del Castello. In questa edizione, Don Luigi Mancini proporrà alcune pagine di Borrador e Gino Fiore alcune poesie, mentre il professore Fabio Pierangeli dell'Università di Tor Vergata, si soffermerà sull'opera deliberiana. Il tutto coordinato dal poeta Leone D'Ambrosio. Il Premio rivolge lo sguardo anche ad alcuni poeti conterranei di de Libero: Alessandra Corvi di Norma, Riccardo Visentin di Latina. Sono risultati finalisti: Vinicio Salvatore Di Crescenzo (Paliano) "Leggo Libero". Mario Telmi (Formia) "A cosa serve". Cosmo Pasciuto (Gaeta) "Le stanze di Giuda". Lucianna Argentino (Roma) "Appunti di un canto controverso". Tra di essi c'è il vincitore. Segnaliamo anche un appuntamento fuori porta. Debutta domani a Roma "Circo Magique" con protagonisti dell'arte circense e della magia. È una full immersion tra fantasia e creatività umana, ciò che vedremo; il frutto dell'unicità del cervello umano e delle prodezze della manualità. "Circo Magique" sarà sul palco del Nuovo Teatro Orione dalle ore 21. La tappa romana segue il fortunato tour con alcuni tra i performer di fama internazionale. La regia è di Francesca Bellucci, la direzione artistica di Alessio Masci. In scena con il conduttore Mago Lupis, Yari Croce, Sander e Alison, Ilaria Venturi, Britney Bricherasio e Charliny. Info: 335/5851596.