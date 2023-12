Domenica 3 dicembre ci sarà un'altra opportunità per visitare gratuitamente le vestigie della millenaria Minturnae.

Per iniziativa del Ministero della Cultura ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici nazionali l'ingresso è gratuito e quale gesto di accoglienza, al Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae alle ore 11.00, ci sarà anche una visita guidata gratuita, condotta dal personale ministeriale.

Il sito di Minturnae -candidato a Patrimonio mondiale UNESCO- costituisce un complesso unitario di evidenze archeologiche di grande rilevanza storica e culturale che, attraverso le iniziative culturali organizzate dal direttore Marco Musmeci (aperture straordinarie, conferenze, visite guidate, esposizioni), vengono proposte ai visitatori sotto diverse ottiche di lettura e nel segno dell'inclusione.

Si ricorda inoltre che nell'Antiquarium è attualmente esposta una sezione della mostra Spiriti di Olimpia. Immagini di Paritani. La mostra -anch'essa curata dal direttore Musmeci- allinea una serie di fotografie di atleti in luoghi di archeologia industriale, in un suggestivo dialogo con le statue dell'Antichità classica: un ulteriore valido motivo per visitare insieme il Comprensorio archeologico dell'antica Minturnae.

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando

via Ferdinando II di Borbone s.n.c. - MINTURNO (LT)

Orari di apertura, fatte salve diverse disposizione e aperture straordinarie.

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 8.30-16.00 (Antiquarium fino alle ore 19.30).

Lunedì e Martedì: chiuso.

Per informazioni: tel. 0771.680093 -