Ieri, nella prima domenica di dicembre, è stato dato ufficialmente il via alle iniziative per il "Natale Cisternese 2023" con una delle novità di quest'anno: l'accensione di un grande albero di Natale.

È alto 18 metri e fa bella mostra di sé in Piazza Saffi, lungo Corso della Repubblica, di fronte ai giardini di Piazza 19 Marzo.



La prima accensione dell'albero è stata introdotta, intorno alle 18, da una piccola cerimonia alla presenza del Sindaco Valentino Mantini, degli assessori Carletti, Cerro, Innamorato e Santilli, dei consiglieri Angelisanti, Antenucci, Contarino, Maggiacomo e degli imprenditori Massimiliano Marini, della Marini Impianti Industriali SpA, e di Giuseppe Esposito, della Stim srl Technology and Engineering.

Sono loro, infatti, gli sponsor privati che hanno voluto omaggiare la comunità di Cisterna di quello che probabilmente è l'albero di Natale più alto finora a Cisterna.



L'accensione degli addobbi natalizi lungo Corso della Repubblica e di Palazzo Caetani è invece fissata nel pomeriggio dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione, dando il via ad un ricco calendario di appuntamenti ed eventi.



«Nella fede cattolica oggi – ieri ndr, ha detto il sindaco Mantini – è la prima domenica di Avvento, vale a dire di attesa, dopo i sacrifici legati al Covid e a tanti problemi generali e individuali. L'accensione di questo albero segna dunque un'attesa verso cose e relazioni migliori. In questo senso ringraziamo gli imprenditori Massimiliano Marini e Giuseppe (Geppino) Esposito che hanno voluto animare questa attesa e le prossime festività con questo albero, una simbolica restituzione di ciò che questa comunità ha dato loro. Credo che sia un bel messaggio quello di dare alla propria comunità, secondo le proprie possibilità: commercianti, imprenditori, associazioni, politici.

Il mio augurio di Natale è che ciascuno di noi possa raccogliere ciò che ha seminato ricordando che è unendoci nello spirito di comunità che possiamo affrontare le difficoltà».