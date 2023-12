Il Collettivo Creativo Latina vola a Roma nella "Nuvola". Stiamo parlando di "Più libri più liberi", la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria iniziata ieri registrando un boom di presenze. Nella giornata conclusiva e cioè il prossimo 10 dicembre gli autori Rossana Carturan e Luca Albanese saranno ospiti dell'espositore della Edizioni All Around e firmeranno le copie dei loro libri. Per l'occasione, sarà presentato in anteprima nazionale il nuovo romanzo di Luca Albanese dal titolo "La verità sepolta" il secondo capitolo della trilogia dell'Hotel Angst che segue "Il cadavere dimenticato".

Della scrittrice Rossana Carturan, ideatrice del Collettivo Creativo Latina, saranno presenti più opere tra cui l'ultimo libro "Civico 22". Per quanto riguarda gli autori pontini i traguardi raggiunti sono molti. Infatti, sempre presso lo spazio di All Around sarà possibile trovare anche le antologie di racconti del Collettivo Creativo, scrigni di storie che nascono dagli allievi del corso di scrittura creativa di Rossana Carturan. Tra le antologie: "Il cammino delle streghe" e "La perdita". Una partecipazione non da poco quella alla fiera che sicuramente darà lustro a tutta la provincia di Latina ma soprattutto arriva come un meritato riconoscimento per la passione e la serietà con cui Rossana Carturan e i ragazzi del corso di scrittura, portano avanti un progetto culturale unico.



Quest'anno a "Più libri più liberi" ci sono 594 espositori, provenienti da tutto il Paese, realtà che stanno presentando al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e più di 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. Il tema della 22° edizione è "Nomi cose città animali" il titolo di un gioco per bambini. «E, come nel gioco, ogni autore potrà comporre la propria categoria lessicale, perché giocando si comprenda che per essere liberi in una comunità è necessario stabilire, e cambiare quando serve, alcune regole».