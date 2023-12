Domenica 10 dicembre in via del Corso della Repubblica a Sezze Scalo (LT) ritorna il mercatino natalizio "Costruiamo il Natale 4° edizione – Mercatino Setino 2023" giunto alla quarta edizione. In occasione del Natale 2023, l'Associazione Agamede in sinergia con l'amministrazione Comunale si è fatta organizzatrice della realizzazione del mercatino natalizio. Dalle prime luci dell'alba l'intero Corso della Repubblica sarà interdetto al traffico e transennato ad esclusione dei mezzi di emergenza, diventerà una isola pedonale sino al termine della manifestazione.



Vasto l'elenco delle proposte che comprenderà artigianato e gastronomia, arte e cultura, luci, musica e intrattenimento. Numerose le richieste di partecipazione che l'Associazione ha raccolto da parte di hobbisti, artigiani e commercianti locali ed esterni. Inoltre i produttori agricoli presenti, esporranno prodotti tipici del territorio a chilometro zero, permettendo così ai cittadini e visitatori di riscoprire e conoscere le tradizioni e le eccellenze locali. A partire dalle ore 10.00, Daniele Cerilli, Presidente dell'associazione Agamede e il Sindaco Lidano Lucidi inaugureranno il Mercatino con il taglio del nastro, dando inizio alla kermesse con lo sfilamento delle majorette.



A seguire i visitatori, grandi e piccini, si troveranno immersi in una ininterrotta atmosfera festosa. Lo spettacolo con i burattini, la casa di Babbo Natale ed i zampognari che con i loro strumenti tipici, la zampogna e la ciaramella, riempiranno la strada con note musicali dei pastori. Un altro momento di intrattenimento sarà inondato con la Banda musicale ed infine alle ore 19.00 a termine della celebrazione della Santa Messa presso la chiesa San Carlo da Sezze ci sarà la rappresentazione del Presepe vivente e la esibizione del coro Gospel Big Soul Mama.



Il Presidente Daniele Cerilli ha dichiarato: <<sono molto sodisfatto nell'aver organizzato il mercatino natalizio è stato prima di tutto un dovere verso i miei concittadini, che dedico in particolar modo ai più piccoli, per vivere e condividere insieme il Natale>> aggiungendo <<inoltre devo ringraziare i miei collaboratori che con il giusto spirito di squadra siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo>> e concludendo <<un grazie all'Amministrazione comunale in particolare al sindaco Lidano Lucidi, al Comandante della Polizia Locale Lidano Caldarozzi>>.