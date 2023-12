Tutti i dettagli per partecipare al bando sono pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune di Sabaudia, nella sezione Amministrazione trasparente.

La selezione del vincitore sarà effettuata da una commissione giudicatrice entro 8 giorni dalla scadenza del bando. La valutazione terrà conto di criteri come l'originalità, l'identificabilità dell'immagine di Sabaudia, il valore formale ed artistico e l'efficacia comunicativa.

La partecipazione è aperta a tutti, sia individualmente che in gruppi di massimo 5 membri.

"Il Calendario del 90esimo". Questo il nome del concorso ideato dal Comune di Sabaudia che vedrà la realizzazione di un originale gregoriano che verrà poi distribuito a partire dal 15 aprile 2024, per concludersi il 14 aprile dell'anno successivo.

