Ha preso ufficialmente il via il calendario delle manifestazioni turistiche organizzate dalla Pro Loco, con la collaborazione della Parrocchia San Francesco D'Assisi di Borgo Montenero, della Fondazione Marcello Zei e delle Associazioni: Elicriso, Compagnie Teatrali "I Timidi", "Napul'è na", "Polvere di stelle", "Voce delle Donne", Circeo Music School , Adagio&Allegro e in sinergia con il Comune di San Felice Circeo.

Musica, tradizione, teatro, cultura e sport saranno protagonisti della rassegna "Incanto di Natale", che accompagnerà turisti e residenti sino alla fine dell'anno, lasciando poi spazio, nel mese di Gennaio, ad altri appuntamenti ormai cardine della tradizione natalizia locale, come la Sagra del Canascione. Il 9 dicembre i primi appuntamenti con "Incontri di preistoria", a cura della Fondazione Marcello Zei, e il concerto del Neos Saxophone Ensemble.

Due iniziative che hanno riscosso gran successo in termini di partecipazione.



A seguire, nei prossimi giorni: 12/12/2023 ore 18:30 Queen duo revisited unplugged (Porta del Parco, piazza Lanzuisi) 16/12/2023 ore 19:00 – Gran Concerto di Natale, con l'orchestra Xilon e la partecipazione della "Circeo Music School" e di "Adagio&Allegro" (Chiesa S.

Maria degli Angeli) 17/12/2023 – Apertura della Mostra permanente Homo Sapiens e Habitat a cura della Fondazione Marcello Zei dalle ore 10:00 17/12/2023 – Ore 10:00 "Babbo Run Circeo", con partenza dal centro storico e arrivo a piazzale Cresci 17/12/2023 Ore 20:30 – "Parlammo e nun ce capimmo", spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale "I Timidi" presso il teatro di Borgo Montenero; Dal 19 al 23 dicembre, ore 15:00 – "Letterine e sorprese per i bambini" in piazza Vittorio Veneto, centro storico 19/12/2023 alle ore 20:30 "Eduardo e le sue donne", a cura della Compagnia teatrale "Napul'è na", presso il teatro di Borgo Montenero 22/12/2023 ore 20:30 "7 donne e un mistero" a cura della Compagnia teatrale "Polvere di stelle" presso il teatro di Borgo Montenero; 23/12/2023 ore 09:00 "Le piante d'inverno al Quarto Freddo", passeggiata dal Peretto a Torre Paola, a cura di Elicriso Aps; 23/12/2023 ore 15:00 Apertura della mostra permanente Homo Sapiens e Habitat; 23/12/2023 ore 15:30 "Dov'è finito Babbo Natale?", un nascondino tra i vicoli del centro storico e, al termine, una sorpresa per tutti i bambini; 26 e 30 dicembre, 6 gennaio: Presepe Vivente a cura della Parrocchia San Francesco D'Assisi di Borgo Montenero; 27/12/2023 ore 18:30 "Piazzolla Project", concerto presso i locali della Porta del Parco; 29/12/2023 ore 10:00 "Origami modulare" a cura di Elicriso Aps; 29/12/2023 ore 18:00 "Armonie celesti al pianoforte", concerto presso la Porta del Parco; 30/12/2023 ore 15:00 "Le piante d'inverno al Quarto Caldo" – Passeggiata dalle Crocette al Faro a cura di Elicriso Aps; Fino al 6 Gennaio 2024 a Vigna La Corte ormai tradizione "Presepe in stalla" a cura della "Voce delle Donne".

Tutte le iniziative in programma sono a titolo gratuito.



«Con questo primo calendario di manifestazioni natalizie, che sarà seguito da altri appuntamenti in programma per i primi giorni del mese di gennaio, commenta il Sindaco Monia Di Cosimo – abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini e ai turisti una serie di eventi che possano abbracciare i gusti di tutti, dai più piccoli agli adulti, coniugando teatro, musica, sport e appuntamenti culturali.

Tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito con il preciso obiettivo di garantire la massima partecipazione e aggregazione in questo periodo di festa».

Il Presidente della Pro Loco, Manuel Attardo, ha messo in luce "la volontà di lavorare con le Associazioni del Territorio per offrire al paese eventi e possibilità di aggregazione anche al di fuori della stagione turistica. Queste manifestazioni consentiranno di avviare attività e importanti momenti di aggregazione rivolti alla popolazione del Circeo, con l'indispensabile apporto dell'Amministrazione Comunale"