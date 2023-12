Il Comitato di quartiere ‘Selciatella' ha organizzato per domenica 17 dicembre dalle 10 alle 17 il Villaggio di Babbo Natale. Al Parco Selciatella, oltre al mercatino artigianale e delle pulci, Babbo Natale aspetterà i bambini con le letterine e per le foto, il tutto attorniato da giochi per bambini ed adulti, dall'esibizione degli arcieri alle ore 11 e alle 14,30 e, dulcis in fundo, l'arrivo dei Babbo Natale in Vespa previsto intorno alle ore 12.



"Non potevamo far mancare alla nostra gente lo spirito natalizio, anche a Selciatella ci sarà Babbo Natale per i bambini. Siamo riusciti ad organizzare questo evento in poco tempo grazie alla collaborazione di tanti cittadini che si sono messi a disposizione: chi per fare una cosa, chi l'altra, segno che siamo un quartiere vivo di gente dal cuore grande. A tutti loro va il mio ringraziamento," ha dichiarato il Presidente del Cdq ‘Selciatella' Luca Loprete annunciando l'evento di domenica prossima