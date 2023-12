Per la rassegna di libri "#leggolatina - diamo un'anima alla città" al Museo Civico Duilio Cambellotti arriva Gabriel Garko con il suo "Il Giardino del Tiglio". con lui, Gino Saladini che con lui ha già collaborato con l'attore per la sua autobiografia. Con gli autori del libro anche Gian Luca Campagna e Athena Barbera. Ha voluto scrivere questo romanzo partendo da un viaggio, sul treno Roma Milano. Accanto a lui si muove il mondo da cui nasce il libro.

Un po' della vicenda di Gabriel Garko c'è sicuramente dentro questo romanzo. "Ho accennato a Gino Saladini di voler buttar su carta, non questa storia, ma una sceneggiatura per un film. Gino mi ha detto che prima avremmo scritto un libro, poi anche un film. Così è stato". Il personaggio principale è Edoardo Dalla Valle, un professore di Filosofia estetica che viene colpito dall'Alzheimer. Lui vaga in preda alle amnesie, vaga come se volesse evadere dalla sua vita, va alla ricerca di qualcosa che trova solo alla fine. Un romanzo pieno di simbologie, di riflessioni sul presente, di chiavi di lettura che sono opera di Gino Saladini. Un bel libro che si presta ad essere un film.