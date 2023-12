L'appuntamento più atteso dell'anno è finalmente arrivato. Il Castello di San Martino ha inaugurato la stagione natalizia aprendo le sue porte e diventando un punto di riferimento per curiosi, famiglie e bambini.



Il primo weekend di apertura del Castello è stato un vero e proprio successo: grandi e piccoli sono stati catturati da elfi, maghi, laboratori creativi e spettacoli. Naturalmente, non poteva mancare il protagonista principale: Babbo Natale in persona, con cui tutti i piccoli presenti hanno avuto l'opportunità di scattare una foto.



Il Natale al Castello di San Martino è anche un'ottima occasione per vivere una giornata tra stand enogastronomici con le migliori prelibatezze locali, luminarie vivaci e idee regalo uniche e fatte a mano da abili artigiani. Al calar del sole, poi la magia raggiunge il suo punto più alto grazie alle bellissime luminarie che rendono l'atmosfera letteralmente perfetta.



A dicembre, il Castello sarà aperto ogni weekend dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21:00, anche nella giornata della Vigilia (24 dicembre) e fino al 6 gennaio.



Nella splendida cornice del Comune di Priverno (LT), tra la Valle del fiume Amaseno e il borgo di Fossanova il Castello di San Martino rappresenta una sorta di residenza fortificata a pianta quadrata che si erge su due livelli, più uno interrato. All'ingresso è presente un bassorilievo in pietra calcarea raffigurante lo stemma della Famiglia Borghese di Terracina. All'interno del Parco di San Martino è possibile seguire il sentiero naturalistico che offre uno spaccato della Flora e della Fauna mediterranea.