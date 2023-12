Torna il concerto della Big Band della Banda dell'Esercito Italiano. Appuntamento venerdì prossimo (15 dicembre) nel salone San Francesco alle spalle della Parrocchia SS. Annunziata.



La serata si preannuncia, proprio come lo scorso anno, un'esperienza indimenticabile, con un programma musicale diverso ma sempre ricco e coinvolgente. Dall'energia di "Blues Machine" di Sammy Nestico al romantico "Estate" di Bruno Martino, passando per omaggi a grandi artisti come Duke Ellington e Frank Sinatra, la Big Band offrirà un viaggio musicale eclettico e appassionante.



La scelta di presentare questa straordinaria performance al pubblico di Sabaudia dimostra la sensibilità culturale e l'impegno dell'Amministrazione nel fornire opportunità di intrattenimento di livello. Alessandro Camilli, presentatore dell'evento, aggiungerà una nota di professionalità, rendendo la serata ancora più coinvolgente.



Il concerto non solo celebra la tradizione musicale, in un periodo particolare come il Natale, ma riflette anche l'attenzione dell'Amministrazione verso la valorizzazione della cultura. L'evento di venerdì prossimo promette di essere un momento di gioia e condivisione per la comunità di Sabaudia.