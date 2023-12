"Corna e buoi dei paesi tuoi". La scritta campeggia sulla locandina che annuncia il concerto annuale della Premiata Orchestra della Repubblica Partenopea, evento che quest'anno cade nel giorno dell'anniversario di Latina e arriva al termine di una lunga giornata di iniziative.



Sono 91 anni, una bella età per il capoluogo, e il grosso toro imbufalito che sovrasta la locandina del live fissato per le ore 21 al Teatro D'Annunzio (e trasmesso su un maxischermo in Piazza del Popolo) si presta alle interpretazioni più libere, che voglia rappresentare un augurio di forza a una città che si è posta ambiziosi traguardi, o semplicemente esprimere quell'energia "agitata" che appartiene alla formazione musicale non appena sul palco dà inizio alla festa. A guidarla il frontman Marco Picca, regista voce e showman di un'orchestra composta da veri Maestri delle sette note, capaci di mettersi in gioco tra corna, pagliette e danze ai ritmi delle più belle canzoni della tradizione napoletana.



I festeggiamenti per l'anniversario di Latina scandiranno l'intero lunedì. Si inizia oggi alle 8:30 con l'inaugurazione dell'Anagrafe in Corso della Repubblica, alle 9:30 è previsto il corteo fino Piazza del Quadrato per la deposizione di una corona d'allora al monumento del Bonificatore. Dopo la firma dal notaio per l'acquisizione della Banca d'Italia (alle ore 11, seguirà alle 11:30 una intitolazione molto attesa: il tratto di strada tra la rotonda Rossella Angelico e Capoportiere d'ora in poi si chiamerà viale "Antonio Pennacchi", omaggio all'indimenticato scrittore scomparso nell'agosto del 2021, alla sua persona, alla sua genialità, al suo spessore letterario e alla sua visione di comunità, come ha commentato il sindaco Matilde Celentano in Consiglio comunale nel giorno in cui la decisione è stata condivisa all'unanimità dopo l'attento lavoro della commissione Urbanistica.



Tra gli appuntamenti culturali vogliamo ricordare anche l'inaugurazione delle mostre "Fatte così" e "Littoria, un marchio di successo" al Museo Cambellotti (ore 17).

Fuori dal calendario istituzionale per il 91esimo della città, ma di grande interesse, segnaliamo anche la proiezione alle ore 11 al Multisala Corso, con ingresso libero, di "Latineide: 90 anni in 90 minuti", documentario frutto di un lavoro corale che fa capo al Liceo Artistico Buonarroti di Latina nell'ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola.

Impeccabile la regia di Gianfranco Pannone e Massimo Ferrari.