La principale novità del Natale Apriliano 2023 non è rappresenta da un singolo evento ma dalla volontà di diffondere gli eventi sul territorio, portando la magia del Natale anche nei borghi che in passato non sono stati inseriti nel programma delle attività. In questo senso per esempio il tradizionale raduno dei Babbi Natale in Vespa (che si è svolto domenica 17 dicembre) è stato potenziato, con i volontari dei Warriors e il Vespa Club che hanno ampliato il loro tour per la città facendo tappa in diversi borghi mai visitati in passato (come per esempio Casalazzara) per poi chiudere in piazza Roma. Il giorno precedente (sabato 16 dicembre) si è invece svolta la seconda tappa di "Natale... non solo al centro" che ha fatto tappa a Fossignano, nel parcheggio della chiesa sono state tantissime le iniziative: dal mercatino ai giochi fino al concerto di Violacustica trio, eventi che sono stati molto apprezzati dai residenti.

Gli appuntamenti del mercatino delle antiquariato e dell'usato continueranno anche nei prossimi giorni con un appuntamento sia in periferia che nel centro di Aprilia. Sabato 23 dicembre il mercatino sarà a Campo di Carne (area parcheggio di fronte alla chiesa) dalle 10 alle 18.30 dove, oltre agli espositori, ci saranno per la gioia dei bambini giostre e lo spettacolo del mago Babbaleo, mentre gli appassionati di musica potranno ascoltare dal vivo il concerto dei "4.20 p.m." ed a chiudere lo spettacolo pirotecnico. Il mercatino verrà poi replicato sabato 30 dicembre a Casalazzara (nei pressi della chiesa) dalle 10 alle 18.30, sempre con la presenza di espositori, giochi per bambini e lo spettacolo del magicomico "Ciba de Oliva", il concerto della band Troppamorte e a chiudere uno spettacolo pirotecnico. Infine sabato 6 gennaio 2024 in piazza Roma dalle ore 10 verranno regalate ai bambini presenti le calze piene di dolci da parte della Befana del mercatino. «Tantissimi eventi - sottolinea l'associazione il mercatino di Aprilia - per la città che mai come quest'anno punta a raggiungere i cittadini in ogni angolo della città».