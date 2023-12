A Latina gli auguri di Buon Natale si condividono in Piazza del Popolo, ai ritmi della musica gospel e con un coro molto amato da sempre, i Big Soul Mama diretti dal maestro Roberto Del Monte. Il coloratissimo gruppo pluripremiato, nel cui ambito si sono esibiti e formati artisti dello spessore di Tiziano Ferro e Roberto Casalino, nasce nel 1995 da un'idea di un gruppo di ragazzi, tra cui il Maestro Del Monte. Tzn aveva 15 anni quando chiese di poterne fare parte. "Si vedeva che aveva talento", racconta spesso Del Monte che continua a guidare i Big Soul con un entusiasmo incrollabile e un'energia che ha portato la formazione a partecipare a molti spettacoli al fianco di Antonella Clerici, Paola Perego, Fabrizio Frizzi, Luisa Corna, Amii Stewart, Pino Insegno, Ivana Spagna e Maurizio Costanzo e ad apparizioni sulle reti Rai. L'appuntamento per oggi è fissato alle ore 18, dopo un tour che in questo mese ha portato i Big Soul Mama in molte città della provincia, e si concluderà a Nettuno il prossimo 6 gennaio.