Harry Potter e tutto il suo mondo incantato nato dalla fantasia di J. K. Rowling sbarcano sui Lepini, oggi la Sala dell'ex Infermeria dei Conversi a Fossanova ospiterà il primissimo evento dell'Emporio del Gufo APS.

E il borgo medievale privernate diverrà una sorta di Hogwarts per la community che, attraverso il fantasy e il mondo magico di Harry Potter, si è già riunita attorno all'associazione.

Durante l'evento, che si terrà nei pressi del Borgo di Fossanova, ci saranno lezioni di magia, giochi da tavolo, lo Smistamento delle case, quiz a tema e tanto altro.



Inoltre si lascerà uno spazio per uno Speech alle associazioni in collaborazione.

Mirability e Verbene , due associazioni già attive in territorio pontino, particeperanno all'evento portando con loro bambini e ragazzi con una marcia in più, attivi e pronti a integrarsi in un mondo dove la gente, purtroppo, pensa solo all'apparenza e non più al vero valore della vita.

Mirability è infatti una Società Cooperativa Sociale che nasce con l'esigenza di fornire sul territorio di Latina servizi di educazione, assistenza e supporto alle autonomie personali, domestiche e sociali di persone con neurodiversità di qualsiasi età, da quella evolutiva a quella adulta.



L'associazione Verbene, invece, si impegna all'accoglienza e all'ascolto dei familiari degli utenti della salute mentale. Mette in atto interventi per fronteggiare isolamento e ritiro sociale creando altresì occasioni di socializzazione ed opportunità di relazioni necessari alla costruzione di un clima di solidarietà e speranza».