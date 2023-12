Dopo il successo nel marzo del 2022, il comico pugliese Uccio De Santis torna ad Aprilia nella cornice magica del Capodanno, regalando momenti esilaranti al pubblico del Teatro Europa a cavallo tra la fine del vecchio e l'inizio del nuovo anno. ‘…Non so che fare prima a Capodanno' è il titolo del suo nuovo spettacolo scritto insieme ad Antonio De Santis, con inizio alle ore 22 del 31 dicembre, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, Top Agency e Bruno Iorillo.



La divertente scaletta contempla due ore di continuo buonumore, come ci conferma l'artista, che abbiamo intervistato: «Oltre agli sketch in programma, come i saldi dell'estate, la spesa al centro commerciale e la lotta tra moglie e marito per avere un po' di spazio nell'armadio, sperando di non trovare qualcuno nascosto dentro, improvviserò più del solito in questa occasione dove ad attendermi ci sarà un'atmosfera diversa perché è la notte di Capodanno e per me la prima volta a teatro, abituato ad inaugurare l'anno nuovo all'aperto in piazza. Un'emozione e un'alchimia particolari, insieme a chi verrà ad attendere la mezzanotte e farsi gli auguri. Sarà come stare in una grande famiglia, io sul palco cercando di coinvolgere il più possibile il pubblico e facendo nascere il feeling già dall'inizio di questo nuovo spettacolo. Faremo un blocco dedicato al secolo del ‘700, come se la comicità fosse nata già ancora prima, ai tempi di Leonardo da Vinci. Sarò il giullare di corte che alla fine porterà un sorriso spensierato nel castello. Con me sul palco oltre ai fidi Umberto Sardella e Antonella Genga, per la prima volta Giacinto Lucariello. Un quartetto che mi permetterà più gags».