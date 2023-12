Dopo il successo della prima edizione torna "Epifania in moto", la manifestazione organizzata dal gruppo "Svalvolati Itri" con la collaborazione della Pro Loco Itri, Comune di Itri e Comune di Sperlonga. L'appuntamento è per il 6 gennaio 2024 a partire dalle ore 9:00 in Piazza Fontana a Sperlonga.



Alle 9:45 si parte in gruppo, si percorre la panoramica Sperlonga-Itri in località Magliana, fino a raggiungere Itri. "Durante il tragitto avremo l'ausilio di una macchina che ci farà da apripista e saranno effettuate riprese con drone", spiegano gli organizzatori. Alle 10:30 circa e' previsto l'arrivo delle moto nel borgo itrano dove è in programma un percorso cittadino di circa 5 km che poi condurrà i partecipanti in Piazzale Carabinieri d'Italia per il motoraduno in programma alle 11. Qui verranno esposte tutte le moto, i bambini e gli appassionati potranno fare foto e intrattenersi per un momento di svago e divertimento. Alle 11:30 è previsto l'arrivo roboante della Befana che distribuirà a tutti i bambini presenti caramelle e gadget.

In Piazzale Carabinieri d'Italia a partire dalle ore 10 gli animatori de La Tua Mascotte saranno presenti con l'animazione per tutti i bambini con giochi e sorprese. Per i motociclisti panino con mortadella e bibita gratis. "Una piccola ma fondamentale raccomandazione per i motociclisti che decideranno di venire da noi è quella di circolare rispettando il codice della strada: la manifestazione infatti nasce con l'intento di riunire gli appassionati di moto e sensibilizzare i più giovani sull'importanza di un comportamento corretto quando si è alla guida delle due ruote", concludono gli organizzatori del gruppo "Svalvolati Itri".