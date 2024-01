Con un post su Instagram di questa mattina, Tiziano Ferro dice addio al suo storico manager Fabrizio Giannini. Queste le parole che accompagnano il post, ripetute in inglese e spagnolo.

"È finita un'epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie."

Poche parole, a cui fanno eco quelle del manager che poco prima aveva annunciato la fine della loro collaborazione con un post sempre su Instagram.

Il sodalizio tra i due risale all'inizio degli anni Duemila e grazie al Gianni, Tiziano Ferro firmò il suo primo contratto artistico.

Un periodo difficile per l'artista come dice lui stesso "ti auguro tutta la luce che ti meriti e che io non ho più".

Tanti i commenti dei sostenitori del cantante che gli fanno sentire tutto l'affetto, il sostegno, in questo periodo difficile sia a livello personale che professionale