Sta per arrivare Skam Italia 6, nuova stagione della serie cult prodotta da Rosario e Maddalena Rinaldo per Cross Productions. Diretta da Tiziano Russo, vede tra gli autori con Ludovico Bessegato, anche Elisa Zagaria e la scrittrice e sceneggiatrice di Priverno Alice Urciuolo, che nonostante molto giovane continua a dimostrare un talento ormai sotto gli occhi di tutti. La sesta stagione sarà disponibile dal prossimo 18 gennaio su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick. Si sa che le puntate avranno quale protagonista principale Asia, interpretata da Nicole Rossi, chiamata ad affrontare un serie di sfide con il mondo che la circonda ma anche con se stessa. Il carattere insieme forte e fragile di Asia, la porterà in una serie di situazioni in cui entreranno anche nuovi personaggi.



Nel cast, con Nicole Rossi, troviamo anche Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge), Yothin Clavenzani (Munny). Tra i nuovi volti della serie, Andrea Palma (Giulio) e Leo Rivosecchi (Beniamino). Presenti all'appello gli storici protagonisti: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).