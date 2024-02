È uscito da pochi giorni "Etera", il nuovo singolo della cantautrice e musicista Jaqueline. Un brano garage rock, glam, che si distingue dal resto dell'Ep per il suo suono particolarmente New wawe: chitarra, basso e batteria traducono una sonorità cruda e palpitante da dove emerge la grinta e la potenza della cantautrice d'origine siciliana ma ormai apriliana d'adozione. Nella stesura del brano infatti c'è molto del territorio pontino, visto che al brano scritto da Jacqueline hanno collaborato gli apriliani Davide Fraraccio e Simone Foti insieme a Michele Sergianni di Roma. Prodotto da Ore 25 e distribuito da Self Distribuzioni Belive ( https://bfan.link/etera) il brano dal 26 gennaio è in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e in digital download. «Etera - spiega l'artista - è una donna che sa essere se stessa sempre, che affronta le sfide e le novità senza paura. Sotto gli occhi dei curiosi si accetta con nonchalance, il difetto sta nel chi giudica».

Jaqueline (nome d'arte di Jaqueline Branciforte) è una cantautrice e musicista originaria di Acate che scopre la musica grazie alla ricca collezione di dischi del padre, ascoltando sin da piccola le più grandi leggende della musica internazionale come Michael Jackson, Madonna, Prince, Stevie Wonder, Aretha Franklin e tanti altri. Esordisce alla finale di Festival Show 2011, dove si esibisce dal vivo sul prestigioso palco dell'Arena di Verona. Conseguita la maturità, si trasferisce a Roma ed entra nell'accademia di musica "Saint Louis College of Music". Nel 2018 interpreta il brano "Andare Via" che fa parte della colonna sonora del film candidato ai David di Donatello e ai Nastri D'Argento "Un giorno all'improvviso" e l'anno seguente vince Area Sanremo 2019 con il brano inedito "Game Over". Di recente è stata ospite del programma di Red Ronnie per presentare l'ultimo singolo, mentre al momento sta lavorando al suo nuovo Ep dal nome del singolo omonimo ("Etera") che uscirà a maggio, mentre in estate partirà il suo tour che la porterà a girare il centro sud-Italia.