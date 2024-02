Dall'8 al 13 febbraio, Priverno festeggia il Carnevale e le sue sfumature di eventi a colori.

Si inizia il giovedì grasso con la manifestazione "Coriandoli", curata dal Consorzio Priverno in Rete, nell'ambito dell'Avviso pubblico della Regione Lazio per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra attività economiche (DGR n.68 del 22/02/2022), in collaborazione con il Comune di Priverno e tante associazioni locali.

La festa, diffusa su tutto l'anello urbano, vedrà un ricco programma che, a partire dalle ore 15,00, spazierà dalle sfilate in maschera, alle parate musicali, alle corse pazze, all'arte di strada con spettacoli di giocoleria, danza del fuoco, trampolieri, equilibristi e clown, al festival dei bambini, fra letture, teatro e animazione, agli spassosi viaggi a bordo del trenino di Svicolando!

Tutti i giorni, con l'evento "Ciurma di Colori", la Pro Loco di Priverno premierà le maschere più stravaganti dei piccoli artisti.

"Coriandoli" terminerà domenica 11 febbraio per lasciare la scena all'originale "Carnevale d'Autore", previsto martedì grasso nell'ambito della tradizionale collaborazione tra il Comune e gli Istituti Comprensivi Don Andrea Santoro e San Tommaso D'Aquino e il Complesso Bandistico Città di Priverno.

Alle ore 14,30, con raduno in Piazza Giovanni XXIII, tutte le classi partecipanti sfileranno in un gigantesco collage di immagini ispirate all'arte dei grandi AUTORI, fino ad arrivare a Parco Europa, dove si svolgeranno gli spettacoli con musica, animazione e balli.

Sarà un Carnevale colorato anche dai quadri della Mostra, dedicata ad Arlecchino, del pittore e disegnatore Silvio Sangiorgi che, ospitata presso la Galleria espositiva dei Portici Comunali Paolo Di Pietro, verrà inaugurata giovedì 8 febbraio alle ore 18,00, e sarà visitabile fino al 14 febbraio. La stessa alternerà al suo interno letture e presentazioni di libri di Salvatore di Gigli, Antonio Veneziani e Alessandro Leonoro.