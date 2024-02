Tre giorni di eventi per festeggiare i 10 anni di Arcigay Sei come Sei Latina. Nuovo logo e nuova sede per un'associazione che da 10 anni si impegna per i diritti della comunità LGBTQI+. Si inizia il 13 febbraio, alle 20, al Cinema Corso con il film "Stranizza D'amuri", prima prova alla regia di Beppe Fiorello che sarà presente in sala. Un film che si ispira al delitto di Giarre, del 1980 ed è dedicato alle due vittime, Giorgio Agatino Giammona ed Antonio Galatola. Un episodio che divenne fondamentale nella storia del movimento di liberazione omosessuale italiano in quanto portò alla fondazione del primo circolo di Arcigay. Il 14 verrà inaugurata la nuova sede di Arcigay, in via Saffi 42/44Aperitivo e spettacolo con la performance di Silvana della Magliana. Il 15 febbraio, dalle 18, maratona di lettura per il nuovo libro di Michela Murgia "Dare la vita" (edito da Rizzoli) che vedrà alternarsi diverse lettrici e lettori. Info sui canali social di Arcigay Sei Come Sei Latina.