Mezzi d'epoca mascherati a festa, musica, animazione e tanto divertimento: quest'anno sarà l'associazione "Filippo II", in collaborazione con il Comune di Fondi, ad organizzare il carnevale fondano. Ben due le giornate dedicate: oltre a martedì 13 febbraio, anche domenica 11, sempre a partire dalle ore 15:00.

Il clou della due giorni, come da tradizione, sarà Piazza IV Novembre con un grande palco ai piedi del quale grandi e piccini si potranno scatenare con balli, coriandoli e stelle filanti.

Prima della grande festa in piazza, un colorato corteo partirà dal Palazzetto dello Sport e porterà musica e allegria lungo Corso Appio Claudio e via Degli Osci fino ad arrivare al cospetto della chiesa di San Francesco. Oltre ad acrobati, gonfiabili, musica dal vivo, teatrino ed esibizioni, a dare spettacolo saranno i mezzi d'epoca che sfileranno sulle note dei suonatori d'organetto del Maestro Marco Iannucci dando un tocco vintage all'evento.

Ad allietare i pomeriggi saranno inoltre le esibizioni delle scuole di danza Sabor dei caraibi, Red Latin, Butterfly, Simona Kaos e Top Dance Fondi.

Al termine della festa di martedì 13 febbraio, si terrà la tradizionale premiazione della mascherina più bella.

Per partecipare sarà possibile iscriversi in Piazza IV Novembre domenica fino alle ore 17:00 e martedì fino alle 16:00.

Qualora le condizioni meteorologiche non dovessero consentire lo svolgimento della sfilata carnevalesca né l'11, né il 13, l'evento sarà posticipato a domenica 18 febbraio.

Partecipano all'organizzazione de "la Carnevalata", come è stata denominata l'iniziativa, le associazioni Giulio Cesare, Pro Capratica, Contrada Selvavetere, Atuttotondo, i Centri Anziani di Fondi e Selvavetere e i Falchi di Pronto Intervento.

Carnevale al centro: gonfiabili,

"la Carnevalata" non sarà l'unico evento in programma martedì 13 febbraio. Nel cuore storico della città, si terrà, infatti, anche il "Carnevale al Centro". A partire dalle 15:30, in Corso Appio Claudio, ci saranno gonfiabili, tiro al bersaglio, il teatrino con lo spettacolo "Il Giardino dei Pupazzi", trampolieri e persino una porta da calcio. L'evento, organizzato dall'Associazione "Utopia", in collaborazione con i commercianti del Centro Storico e il patrocinio del Comune di Fondi, si concluderà alle 19:30.