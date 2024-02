Giuseppe Fiorello, Alice Urciuolo, Pietro Turano, Melania Maccaferri e tanti altri ospiti per i dieci anni di "Arcigay Latina - Sei come sei", che per la ricorrenza ha voluto dare vita a una riflessione a più voci su tematiche attualissime come l'omofobia, la famiglia queer, la gestazione per altri. Da martedì 13 al 15 febbraio, le occasioni di approfondimento saranno ben tre lungo il percorso del sodalizio presieduto da Anelise Carnevale, che spiega come la volontà resta quella di alimentare nella città "una vitalità nuova e partecipata, i cui sentori - aggiunge la presidente - già si sono colti in occasione del Pride di luglio scorso".

La manifestazione segna anche un'altra tappa importante per Arcigay Latina, che mercoledì 14 inaugura la nuova sede di via Saffi.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 20, ad accogliere il pubblico un aperitivo e Silvana della Magliana, drag seconda classificata al Drag Race Italia. Grande l'attesa per la giornata di apertura, quella di martedì. Attraverso un film intenso e feroce che narra la storia di un amore vittima di una società spietata, sarà impossibile non ragionare sulle ferite che possono creare i pregiudizi e l'intolleranza ma anche sui diritti di libertà di un sentimento universale. Il film è "Stranizza d'Amuri", pellicola che ha valso a Giuseppe Fiorello il Nastro d'Argento 2023 per il migliore esordio alla regia, e Fiorello sarà presente alla proiezione delle ore 20:00 insieme ad alcuni attori del cast presso il Multisala Corso. L'attore e regista si è ispirato a un fatto di cronaca reale avvenuto a Giarre, in Sicilia, alla fine degli anni Ottanta e dedica la pellicola a Giorgio e Antonio, uccisi da due colpi di pistola alla testa. Nel paese li chiamavano «i ziti» ("i fidanzati"), protagonisti di un amore omosessuale deriso e mai accettato. L'Arcigay ha invitato alla proiezione studentesse e studenti delle scuole secondarie di Latina, ma non solo. Spiega infatti Anna Eugenia Morini, delegata alla Cultura dell'Associazione, come il sodalizio ritenga importante "non relegare gli eventi culturali a un'unica categoria, in vista di una crescita del tessuto sociale che contempli le differenze e possa, grazie ad esse, crescere e vivificare la città». La prevendita è presso il Cinema Corso dalle ore 16:15, ma il biglietto può essere acquistato anche online.



Il 15 febbraio, nella sede nuova di Arcigay caratterizzata da due grandi vetrine luminose "perché la comunità - spiega ancora Morini - esiste, è visibile, accoglie e partecipa", alle ore 18 prenderà il via la maratona di lettura del libro postumo di Michela Murgia, "Dare vita", che raccoglie testi scritti tra il 2016 e il 2023 di un'autrice che si è sempre schierata a favore delle relazioni più autentiche in cui "bisogni, soggettività, desideri" abbiano la possibilità di essere espressi.

Partecipano alla maratona, la scrittrice Alice Urciuolo, l'attore e attività impegnato per i diritti LGBT+ Pietro Turano, l'attrice e regista Melania Maccaferri.