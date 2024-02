C'è un nesso tra Angelina Mango e Gaeta. La copertina del brano "La noia" che ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo, è stata disegnata da Cecilia De Meo, che oltre a essere un'artista eclettica e mai convenzionale è anche una tatuatrice presso il suo negozio Blvmen Stvdio nella città del sud pontino, dove crea con passione tatuaggi e illustrazioni. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, si è congratulato ieri con lei, annunciando che "nella vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 c'è anche un po' di Gaeta".

Intanto il pezzo di Angelina è già un successo, scritto a quattro mani dalla cantante con Madame e il produttore Dario Faini in arte Dardust. Una canzone che allude alla noia come "tempo prezioso da dedicare a noi stessi" e non come qualcosa da combattere. Nel brano si colgono sonorità elettroniche e influenze latine, che si palesano nel ritornello, ma c'è anche spazio per il gusto partenopeo dell'artista, già presente in uno dei suoi ultimi singoli "Che t'o dico a fa'". Questa sarà sicuramente la copertina che resterà nella storia della musica italiana.