Tantissime persone hanno animato all'ultima giornata del Carnevale Apriliano, che ha incoronato "Metamorfosi" del quartiere Primo come carro o vincitore del Palio 2024. Migliaia di persone hanno invaso il centro per assistere alla sfilata conclusiva dei gruppi mascherati e dei sei carri allegorici in gara per la vittoria finale: "La Piccola Bottega degli orrori" degli amici di Vallelata al Dio Nettuno del quartiere Toscanini, da Super Mario Bros dell'associazione Arte e Mestieri (gruppo Palladinelli) al Giullare delle botteghe di Carroceto, da Tritone del gruppo Passioni Equestri fino a "Metamorfosi" del quartiere Primo. Alla fine a vincere è stato il carro del quartiere Primo, che ha bissato il successo del 2020.