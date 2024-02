"Dare la vita", ultimo capolavoro di Michela Murgia uscito postumo è stato il protagonista dell'ultimo di tre incontri organizzati da "Arcigay Sei come sei – Onlus Antidiscrimiazioni" di Latina e Provincia. L'evento si è svolto giovedì 15 nella nuova sede dell'associazione, in via Saffi 42/44, inaugurata il giorno precedente a suon di musica grazie a "Silvana della Magliana" e "Miss Congeniality", due artiste dal forte carisma e personalità. Altissima la partecipazione all'evento di lettura, tanto che è stato necessario disporre più sedie del previsto. Un collettivo di voci e corpi ha donato con tanto rispetto, uno spessore, un'emozione e verità ad ogni parola. 27 voci si sono alternate nel corso della serata tra cui: Alice Urciuolo, scrittrice e sceneggiatrice; Pietro Turano, attore e attivista per i diritti LGBT+ e Melania Maccaferri, attrice e regista teatrale. La sintonia tra letteratura e l'arte si è manifestata con la graphic novel, Ilaria Palleschi che ha disegnato su uno schermo immagini ispirate alla lettura.

Come ha affermato Anna Eugenia Morini, delegata alla Cultura di Arcigay: «La lettura è avvenuta attraverso corpi e storie differenti che, nel loro esserci, hanno rappresentato il loro personale impegno sul piano collettivo». Il ciclo di eventi partito il 3 febbraio con la proiezione del film "Stranizza d'Amuri" di e con Beppe Fiorello, al Cinema Corso di Latina, ha dato ai presenti la possibilità di confrontarsi con il regista su tematiche quali: l'arte, la piaga dell'omofobia e la libertà d'espressione, centrali nella pellicola. In occasione dei 10 anni di attività, l'associazione può dirsi soddisfatta dei numerosi traguardi raggiunti, come detto da Anna Claudia Petrillo, segretaria nazionale: «Non è un risultato quello della tre giorni e di una nuova sede, ma è l'ennesima tappa di un percorso collettivo. Lo so sarà lungo da qui in poi ma io non posso non esprimere la mia immensa gratitudine». Una figura centrale presente a tutti gli incontri è stata Mariangela Peduto, interprete Lis, che in occasione della maratona di lettura ha comunicato in estemporanea.