Estro Genesis Tribute Band in "Seconds Out" per rendere omaggio a uno dei gruppi musicali che hanno fatto la storia del rock progressivo negli anni Ottanta e Novanta. Il 20 aprile (ore 21) al Teatro D'Annunzio di Latina, nell'ambito della stagione a cura del Comune di Latina e Atcl - Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio, il vocalist Roberto D'Amore con il batterista Pino Vecchioni, Ugo Cosentino alla batteria e chitarra, Massimo Metalli alle tastiere, Gianni Barbati alla chitarra e Giampiero Sparagna al Basso e Bass Pedal, riporteranno il pubblico indietro nel tempo. Era il 1977, al Palais des Sports di Parigi i Genesis registrano il loro capolavoro "Seconds Out". Quel viaggio lungo 95 minuti nel repertorio del gruppo britannico da allora è rimasto impresso nella storia della musica, anche primo concerto live della band senza Peter Gabriel leader ma con Phil Collins vocalist e batterista.

I biglietti sono in prevendita sul circuito ticketone o al botteghino del Teatro di viale Umberto I, aperto giovedì e venerdì dalle ore 16-19; sabato dalle ore 10-13 e dalle ore 16-19. Infoline: 0773 652642.